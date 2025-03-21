Sanatın şehri Samsun’da Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 7. Uluslararası Tiyatro Günleri başlıyor. 22 Mart Cumartesi günü başlayıp 28 Mart Cuma gününe kadar devam edecek oyunlar ve söyleşiler katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Samsun’u her alanda olduğu gibi sanatsal ve kültürel faaliyetlerle de Türkiye’nin önder şehirlerinden biri yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 7. Uluslararası Tiyatro Günleri başlıyor. 7.Uluslararası Tiyatro Günleri, 22 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da Hayal Atölyesi tarafından sahnelenecek "Yeşilçam" adlı oyunla başlıyor. Ardından 23 Mart Pazar günü saat 14.00’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından "Kahraman Aranıyor" adlı çocuk oyunu, saat 20.30’da ise "Toros Canavarı" adlı yetişkin oyunu izleyicilerle buluşacak. 24 Mart Pazartesi günü ise 4 farklı etkinlik düzenlenecek. Saat 10.00’da, ünlü yazar Hasan Çakmak söyleşi programı ile vatandaşlarla bir araya gelirken, aynı saatte Ata Aksoy’un "Pandomim Atölyesi" de gerçekleşecek. Saat 14.00’te ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından "Sarı Düşler Defteri" adlı çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Etkinliğin akşam kısmında ise saat 20.30’da "Damdaki Kemancı" adlı yetişkin oyunu izleyicilerle buluşacak.

Etkinlikler SBB Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek

25 Mart Salı günü, Hasan Çakmak saat 10.00’da yine bir söyleşi programıyla katılımcılarla buluşacak. Aynı saatte Ata Aksoy’un "Pandomim Atölyesi" yapılacak. Günün sonunda ise saat 20.30’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından "Cesaret Ana Çocukları" adlı yetişkin oyunu sahnelenecek. 26 Mart Çarşamba günü, Hasan Çakmak saat 10.00’da söyleşi programı ile katılımcılarla buluşacak. Ata Aksoy’un "Pandomim Atölyesi" yine aynı saatte gerçekleşecek. Saat 20.30’da ise Özbekistan Cumhuriyeti Kaşgadorya Bölge Müzikal Dram Tiyatrosu tarafından "Yalancının Resmi" adlı oyun sahnelenecek. 27 Mart Perşembe günü, saat 20.30’da İran İslam Cumhuriyeti Urmiye Kültür Merkezi Dostlar Tiyatro Topluluğu "Drakula" adlı oyununu sahneleyecek. Aynı saatte Kırgız Cumhuriyeti Arsen Umuraliev Bişkek Şehir Tiyatrosu ise "Manas Destanı" adlı oyunuyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. 28 Mart Cuma etkinliğin son günü, saat 20.30’da Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Nahçıvan Devlet Tiyatrosu tarafından "Bir İdam Mahkumunun Son Günü" adlı yetişkin oyunu izleyicilere sunulacak.

Samsun’da kültürel bir şölen yaşatmaya hazırlanan 7. Uluslararası Tiyatro Günleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilirken Büyükşehir Belediyesi her gün farklı bir tema ve oyunla tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.