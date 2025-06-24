Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, şehrin altyapı ağını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü projelerine devam ediyor. Bu kapsamda, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesinde sürdürülen yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarına ilişkin altyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekiplerince İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesinde sürdürülen yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları devam ediyor.

Dere çıkış noktasından Odunpazarı Caddesi ve Akdeniz Caddesi kesimine kadar uzanan güzergâhta, iki farklı altyapı hattı eş zamanlı olarak inşa ediliyor. Yağmur suyu hatlarında 600 ile 2000 milimetre arasında değişen çaplarda borular döşeniyor. Kanalizasyon hatlarında ise 600 ve 800 mm çapındaki borularla taşıma kapasitesi artırılıyor. Bugüne kadar bin 592,10 metre imalat tamamlandı. Kalan 509 metrelik bölümün de yakın zamanda tamamlanması planlanıyor.

"Altyapı önceliğimiz"

Sahadaki çalışmaları yakından takip eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Biz sadece bugün değil, yarın da güvenle yaşayacağımız bir şehir inşa etmek istiyoruz. Altyapı yatırımları görünmeyebilir, ama onların eksikliği en çok hissedilendir. Derebahçe Mahallemizde yürüttüğümüz bu projeyle hem yağmur suyu baskınlarının önüne geçiyoruz hem de kanalizasyon sistemini daha sağlıklı hale getiriyoruz" dedi.

Daha sağlam, daha konforlu bir altyapı için her noktada çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Doğan, "SASKİ ekiplerimiz büyük bir özveriyle gece gündüz çalışıyor. Bu hattın tamamlanmasıyla birlikte Derebahçe Mahallemiz de daha sağlam, daha konforlu bir altyapıya kavuşmuş olacak. Güçlü şehirler, güçlü altyapılarla kurulur. Biz bugünü değil, yarını düşünüyoruz. Her çalışmamızda olduğu gibi burada da geleceğe yatırım yapıyoruz" ifadelerini kullandı.