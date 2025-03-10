Samsun’da trafik güvenliğinin sağlanması ve kazalara hızlı şekilde müdahale edilmesi amacıyla görev yapan motosikletli trafik polis timlerine (Şahin ekipleri) 11 yeni motosiklet daha tahsis edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde mevcut 24 Şahin ekibine eklenen yeni motosikletlerle birlikte ekip sayısı 35’e yükseldi. Yeni motosikletlerin Samsun İl Emniyet Müdürlüğü envanterine kazandırılması nedeniyle 10 Mart’ta teslim töreni düzenlendi. Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, törende yeni motosikletlerin trafik kazalarına müdahale, trafik denetimleri ve vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirilmesinde ekiplerin etkinliğini ve hızını artıracağını vurguladı. Konuşmaların ardından yeni motosikletler, Şahin ekiplerine teslim edilerek göreve başladı.

Samsun genelinde trafik güvenliği ve vatandaşların huzurlu yolculuk yapması için Şahin ekiplerinin bundan böyle daha etkin görev yapmaları hedefleniyor.