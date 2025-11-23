Samsun’da, yüksek teknolojiye dayalı ve katma değerli üretimin merkezi olması hedeflenen Yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde hem altyapı yatırımları hem de firmaların fabrika kurulum çalışmaları devam ediyor.

Samsun Valililiği sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, yerli ve yabancı yatırımcılara modern altyapı ve destek hizmetlerinin sağlanması için bir yandan çalışmaların devam ettiği, bir yandan da yer tahsisi yapılan firmalara ait inşaatların yükseldiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Yeni OSB’de ’Milli Teknoloji Hamlesi’ doğrultusunda yürütülen çalışmalardaki son durum şu şekilde sıralandı.

"Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, bölgede atık su ve içme suyu altyapı çalışmalarını sürdürüyor. TCDD 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Yeni OSB ile Samsun Limanı arasında yapılacak demiryolu iltisak hattının zemin etütleri tamamlandı, proje ihale aşamasına geldi.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, belirlenen alanlarda altyapı çalışmalarına başladı.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 35 dönümlük alanda kurulacak 300 MVA kapasiteli trafo merkezinin zemin etüt çalışmalarını yürütüyor."

Yer tahsisi yapılan firmalarda fabrikaların kurulum çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, bazı firmalarının ise dolgu ve ruhsat işlemleri sürüyor.

Tamamlandığında Karadeniz Bölgesinin üretim üssü haline geleceği düşünülen OSB’nin, Samsun’un sanayi kapasitesine önemli katkı sağlayacağını belirtiliyor.