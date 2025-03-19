Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada yaşlıların toplumdaki önemine vurgu yaparak, "Kıymetli büyüklerimiz, sizler ailenin direğisiniz. Türkiye Yüzyılı’nın bugünkü çocuklarını, başarılı gençlerini, başarılı nesillerini sizler yetiştirdiniz. Sizlerin yetiştirdiği nesiller Türkiye Yüzyılı’nda hem dünyanın vicdanı oluyorlar hem de dünyadaki mazlum milletlere sahip çıkıyorlar" dedi.

Vali Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve protokol üyeleriyle birlikte, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle düzenlenen iftarda yaşlılar ve çocuklarla bir araya geldi. Vali Tavlı yaptığı konuşmada, "2025 Aile Yılı’nda bizleri bereketli ve güzel iftar soframızda siz kıymetli büyüklerimiz ve kıymetli yavrularımızla bizleri güzel bir mekanda bir araya getirdiği için kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediyemizin çok kıymetli Daire Başkanı Eyüp Başkana ve Büyükşehir Belediyemizin emekçi çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabii, her daim bu tür etkinliklerde sizlerin yanında olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün kıymetli çalışanlarına da huzurlarınızda teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. 2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı ilan edildi. Ailenin toplum için faydaları, kıymeti, gelecek nesillerin yetiştirilmesi anlamında toplumun direği olduğu ifade edildi. Ama siz çok kıymetli büyüklerimiz, sizler ailenin direğisiniz. İyi ki varsınız. Ellerinizden öpüyoruz. Allah’ım hepinizden razı olsun. Türkiye Yüzyılı’nın bugünkü çocuklarını, başarılı gençlerini, başarılı nesillerini sizler yetiştirdiniz. Sizlerin yetiştirdiği nesiller Türkiye Yüzyılı’nda hem dünyanın vicdanı oluyorlar hem de dünyadaki mazlum milletlere sahip çıkıyorlar. Yetiştirdiğiniz evlatlarınız için hepinize teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Cenab-ı Allah’ım mübarek #Ramazan ayında tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah. Şimdiden gelecek bayramımızın da hem sizler için hem ülkemiz için hem de memleketimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah’a emanet olun" ifadelerini kullandı.