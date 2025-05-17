"Cumhuriyet’i Kuran Şehirler Programı"nda Samsun ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odaları(TSO) arasında, iki şehir arasında ekonomik ve kültürel bağları güçlendirmek başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini kapsayan "kardeş oda" protokolü imzalandı.

19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106’ncı yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet’in kuruluşunda etkin rol oynayan Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas şehirlerinin ticaret ve sanayi odaları Samsun’da bir araya geldi. Etkinlik çerçevesinde, Samsun ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odaları arasında ‘kardeş oda’ protokolü imzalandı. İki şehir arasındaki sosyoekonomik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini kapsayan protokolü Samsun TSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Erzurum TSO adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın imza attı.

Murzioğlu: "Türkiye’nin bölgesel kalkınması vizyonuna katkı sunmayı hedefliyoruz"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iş birliğini güçlendirmek ve müşterek çalışmalar yapmak üzere imzalanan ‘kardeş oda’ protokolünün Samsun’a ve Erzurum’a hayırlı olmasını temenni etti. Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip olan Erzurum gibi köklü bir şehirle kardeş oda protokolü imzalamanın büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Murzioğlu, "Ortak çalışmalarımızla Türkiye’nin bölgesel kalkınma vizyonuna katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu anlamlı protokol ile hem Erzurum hem de Samsun iş dünyası adına verimli sonuçlar doğurması ve ülke ekonomimize pozitif katkılar sağlamasını bekleniyoruz" dedi.

Özakalın: "İki Cumhuriyet şehri el ele verdi"

Törende konuşan Erzurum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın da bu protokolün sadece iki odanın değil, aynı zamanda iki Cumhuriyet şehrinin gönül bağını ve iş birliğini temsil ettiğini belirterek, "Birlikten kuvvet doğar, birliktelikte bereket vardır. Bu iş birliğiyle sadece ekonomik anlamda değil, kültürel ve toplumsal bağlarımızı da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra, üyelerimize de katma değer sağlayacak şekilde faaliyetler düzenlemek ve projeler geliştirmek başka bir amacımız" ifadelerini kullandı.