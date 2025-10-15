TÜYAP tarafından Samsun’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen Tarım Fuarı, Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı. Bu yıl son 6 yılın en az firma katılımıyla gerçekleşen fuarda 54 firma yer aldı.

Açılış töreninde protokol konuşmaları yapılmazken, kurdelenin kesilmesinin ardından katılımcılar stantları gezerek ürün ve teknolojiler hakkında bilgi aldı.

"Samsun tarımsal potansiyeli oldukça yüksek olan bir il"

Açılışın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Samsun’un Türkiye’nin önde gelen tarım illerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Samsun tarımsal potansiyeli oldukça yüksek olan bir il. Bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri açısından Türkiye’de önemli bir konumdayız. Özellikle son yıllarda tarımsal üretimde modernleşme ve teknolojik yeniliklerin artmasıyla birlikte verimlilikte ciddi bir yükseliş yaşanıyor. Bu potansiyelin geliştirilmesi, sürdürülebilir tarımın sağlanması ve üreticilerimizin rekabet gücünün artırılması için bu tür fuar organizasyonları çok büyük önem taşıyor" dedi.

"Tarımsal üretim çok önemli"

Fuarın 5 gün boyunca açık kalacağını da dile getiren Yılmaz, "Her geçen gün tarımın önemi artıyor. Tarımsal üretim çok önemli, üreticilerimiz çok önemli. Geçen seneyle mukayese ettiğimiz zaman önceki yıla yakın sayıda bir firmanın bu senede gene stantta yer aldığını görüyoruz. Ancak alan olarak bir önceki yıldan daha geniş bir alanda stantların kurulduğunu söyleyebiliriz. İlk gün olmasına rağmen yoğun bir katılımcı var. Fuar 15-19 Ekim tarihleri arasında açık kalacak" diye konuştu.

Ayrıca açılışa Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu katıldı.

54 firma katıldı

2020’de 83 firma, 2021’de 72 firma, 2022’de 100 firma, 2023’te 63 firma, 2024’te 71 firmanın katıldığı fuara bu sene ise 54 firmanın iştirak etmesi dikkat çekti.

Fuar 15-19 Ekim tarihleri arasında açık kalacak.