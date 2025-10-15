Van’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıs yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan aranan M.A. (36) isimli şahıs, İpekyolu ilçesinde icra edilen operasyonla yakalandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda adli işlem yapılmıştır" denildi.