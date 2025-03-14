Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi, Samsun Şehir Hastanesi ulaşımında kullanılmak üzere 12 metre uzunluğunda 25 adet otobüs alınmasını içeren teklifi oy birliği ile kabul etti.

SBB Meclisi Mart Ayı 2. Birleşiminin 1. Oturumu, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Komisyonlardan havale edilen 45 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda şehir hastanesi ulaşımında kullanılmak üzere 12 metre uzunluğunda 25 adet otobüs alınmasını içeren "SAMULAŞ A.Ş. sermaye artırım teklifi" de görüşüldü. SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan, söz konusu otobüsleri almak için 285 milyon TL olan sermayelerini, 180 milyon TL daha artırmaları gerektiğini söyledi.

12 metrelik 25 yen, otobüs alınacak

Şehir hastanesinin açılışına kadar ulaşımı planlamaları gerektiğini belirten Kadir Gürkan, "Samsun Şehir Hastanesinin Haziran ayında hizmete alınma durumu var. Biz bu doğrultuda yolculuk planlamalarını, araç ihtiyaçlarını çalışıyoruz. İlk etapta 12 metre uzunluğunda 25 adet araç alma hedefimiz var. Bunları ‘ha’ deyince bulamıyorsunuz. Önden çalışmasını yapmanız gerekiyor. O yüzden 180 milyon TL’lik sermaye artırımı istiyoruz. Bu sermaye artırımı ile 25 araç alabiliyoruz. Ayrıca şehir hastanesinin Atakum ile ilişkisini kuracak şekilde hatlar planlandı. Mevcut Atakum-İlkadım arasındaki hatlar da şehir hastanesine ulaşacak şekilde planlanıyor. Hiçbir zaman ayrım gözetmeksizin hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu söz konusu 25 otobüsü 2-3 ay içerisinde teslim almayı hedefliyoruz" dedi.

Teklif, oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı ve SAMULAŞ’ın sermayesi alınan kararla birlikte 285 milyon TL’den 465 milyon TL’ye çıkartıldı. Bu sermaye artırımı ile birlikte ilk etapta 12 metre uzunluğunda 25 adet otobüs alınacak.

Hayır Kumbarası şartlı bağış kabul edecek

Mecliste ayrıca SBB tarafından hayata geçirilmesi düşünülen Hayır Kumbarası Projesi için şartlı bağış kabul edilmesini sağlayacak karar da görüşüldü. Proje kapsamında vatandaşlar internet üzerinden Hayır Kumbarasına şartlı bağış yapabilecek. Bu bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaşım, elektrik, su, yakıt, ayni ve nakdi yardım olarak ulaştırılacak.

Makro AVM Binası satılacak

2022 yılında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 70 milyon 50 bin TL ile alınan Makro AVM binası ve arsası da meclis gündem maddeleri arasında yer aldı. Bina ve arsasının satışı için encümene yetki verilmesi teklifi CHP’nin ‘hayır’ oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı. Böylece encümen, AVM binası ve arsasını satma yetkisini meclisten almış oldu.

Sokak isim değişiklikleri

Gündem maddeleri arasında sokak isim değişiklikleri de yer aldı. Buna göre 19 Mayıs ilçesindeki Beylik Merkez 1. Sokak’ın adı Şehit J. Astsubay Ahmet Çınar olarak, Bafra Çilekli 4. Sokak adının 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 7 yaşındaki İkra ve annesi Dilek Çelebi’nin namına İkra–Dilek Çelebi Sokak olarak değiştirilmesi maddesi de oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.