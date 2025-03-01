Samsun’da yıllar sonra kurulan Ramazan Sokağı, 1 ay boyunca vatandaşları ağırlayacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda Ramazan Sokağı kuruldu. Etkinlik alanında açılan stantlarda yöresel lezzetler tüketici ile buluştu. Süs eşyası ve giysi satışının da yapıldığı sokakta stantların yanı sıra gösteri ve temel ihtiyaç alanları bulunuyor. Meydanda kurulan iftar çadırında ise vatandaşlar oruçlarını açabilecek.

Bugün itibarıyla açılan Ramazan Sokağı’nda hareketlilik göze çarptı. Burada stant açan esnaf ilk gün olmasına rağmen insanların yavaş yavaş geldiğini, asıl kalabalığı akşam iftardan sonra beklediklerini söylediler. Samsunlular ise uzun yıllardır Ramazan ayında böyle kapsamlı etkinlik alanı oluşturulmadığına değinerek, sokağın kurulmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Etkinlikler

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Ramazan Sokağı etkinlikleri her gün saat 14.00’te başlayacak. Bu etkinlikler arasında çocuklar için çuval yarışı, yüz boyama etkinlikleri, sandalye kapmaca gibi birbirinden eğlenceli geleneksel oyunların yanı sıra çömlek yapımı, teravih çantası yapımı, ahşap cami yapımı gibi atölye çalışmaları da yer alacak. Ayrıca Hacivat-Karagöz gölge oyunu, İbiş’in Dünyası, meddah gösterileri ve Nasrettin Hoca hikayeleri gibi sahne şovları yapılacak. Ramazan’a dair anlamlı sohbetlerin gerçekleştirileceği, ünlü isimlerin katılacağı söyleşi programları da düzenlenecek.