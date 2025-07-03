Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesinde 3 ilçeye bağlantı sağlayacak ve 8 mahallenin ulaşımını kolaylaştıracak 21 kilometrelik yol projesinde çalışmalarını sürdürüyor. Yol genişliğinin iki katına çıkarıldığı proje, bölge ulaşımında konforu ve güvenliği artıracak.

Samsun’un 17 ilçesinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Atakum’da bölgeyi yakından ilgilendiren önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Tamamlandığında Kasnakçımermer, Ayvalı, Şenyurt, Güney, Akalan, Çatmaoluk, Sarayköy ve Sarıışık Mahallelerinin ulaşımını kolaylaştıracak olan yol, aynı zamanda Bafra, Kavak ve 19 Mayıs ilçelerine bağlantı sağlayacak.

6 metreden 12 metreye genişletiliyor

Yıllardır beklenen yol çalışmasıyla birlikte güzergâh üzerinde genişletme ve betonlama işlemleri eş zamanlı yürütülüyor. 6 metre olan mevcut yol genişliği 12 metreye çıkarılarak hem trafik güvenliği artırılıyor hem de ulaşım kapasitesi yükseltiliyor.

"Samsun’u bir bütün olarak ele alıyoruz"

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "17 ilçemizde eşit hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Kendi yol ağımızın yanı sıra ilçe belediyelerinin sorumluluğundaki alanlarda da aktif çalışma yürütüyoruz. Atakum ilçemizde hayata geçirdiğimiz bu proje, yalnızca mahallelerimize değil; aynı zamanda bölgesel bağlantıya da katkı sağlayacak. 21 kilometrelik bu yol, ulaşımda ciddi bir rahatlama sağlayacak" dedi.