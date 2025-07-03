Osmaniye’de yediği erik nefes borusuna kaçan engelli Erkan Asker’in telefonda tarif ettiği ilk yardım müdahalesiyle hayatını kurtaran Acil Tıp Teknisyeni Öznur Bolat, Asker ailesini evinde ziyaret etti.

Osmaniye’nin Kırıklı köyünde ikamet eden 29 yaşındaki hidrosefali hastası Erkan Asker’in boğazına erik kaçtı. Hastanın annesinin 112 Çağrı Merkezini araması üzerine çağrıyı karşılayan Acil Tıp Teknisyeni Öznur Bolat, adrese ambulans gönderdikten sonra anneyi yönlendirerek hastanın boğazına takılan eriğin çıkmasını sağladı. Telefonda tarif ettiği ilk yardım müdahalesiyle Erkan Asker’in hayatını kurtaran Acil Tıp Teknisyeni Öznur Bolat, Asker ailesini evlerinde ziyaret etti. Çağrıyı yapan Erkan Asker’in annesi, oğlunun tekrar hayata tutunmasını sağlayan Bolat’a teşekkür etti.

"İlk yardım müdahalesi sonrası annenin rahatlamasıyla ben de rahatladım" diyen Acil Tıp Teknisyeni Öznur Bolat, "O gün çağrıyı karşıladığımda gelen çağrının bir yabancı cisim aspirasyonu olduğunu anladım. Anne aslında ambulanstan ziyade bir yardım çağrısıydı, çünkü yönlendirilmek istiyordu. Çocuğunun 28 yaşında engelli olduğunu, boğazına erik kaçtığını söyledi. Nefes alıp almadığını sordum. Nefes alamadığını, hatta morarmaya başladığını söyledi. O an hemen ambulans yönlendirirken bir yandan da kendisine ilk yardım müdahalesinde bulundurmaya başladım. Anneye telefonunu hoparlöre almasını ve yakın bir yere koymasını, çocuğunu bir eliyle göğsünü desteklerken, diğer elinin ayasıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez vurmasını söyledim. Anne de dediklerimi yaptı. Nefes alıp almadığını sorduğumdaki sesi de geliyordu zaten, nefes alır gibi oldu ama yabancı cisim çıkmamıştı. Bu nedenle hemen çocuğun arkasına geçmesini, iki koluyla çocuğun belini sarmasını, bir eliyle yumruk yapıp midesinin üzerine yani göbek deliğinin 1-2 santim üst kısmına koymasını söyledim. Diğer eliyle de yumruk yaptığı elini sarmasını, bir yandan kendine doğru çekerken diğer yandan mide üzerine koyduğu yumruk yaptığı eliyle baskı uygulamasını söyledim. Bunu anne yaptığında 2-3 kez tekrarladıktan sonra yabancı cismin çıktığını söyledi. Nefes alıp almadığını sorduğumda, ’Evet nefes alıp veriyor, kendine geldi’ dedi. O an annedeki rahatlamayla birlikte ben de çok mutlu oldum, ben de rahatladım. Bugün Erkan kardeşimizi ziyarete geldik. O gün yaptırdığım ilk yardım müdahalesi sonrasında işte Erkan kardeşimizi böyle sağlıklı, mutlu bir şekilde karşımızda görmek beni de mutlu etti" dedi.