Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 106. Yıldönümünün Milli Mücadeleyi Dadaşlarla birlikte başlattığını ifade eden Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Atatürk’ün Erzurum Kongresi’ne katılmak üzere 3 Temmuz 1919’da şehre gelişinin ve milli mücadeleyi Dadaşların yanında başlatmasının Erzurum için kıvanç kaynağı olduğunu söyledi. Başkan Tanfer,’ ’Erzurum Kongresi, istiklal ateşinin yakıldığı kutlu mücadelenin bir eseridir.’’ dedi.

’3 Temmuz’da Erzurum’da Doğan İstiklal Güneşi’

Başkan Tanfer, 106 yıl önceki coşku ve heyecanı yaşadıklarına, Erzurum’un Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e 57 gün ev sahipliği yaptığını kaydederek, "Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele’yi teşkilâtlandırmak üzere 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da Anadolu topraklarına ayak Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele’yi teşkilâtlandırmak üzere 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da Anadolu topraklarına ayak basışını takiben, Havza-Amasya-Tokat-Sivas-Erzincan üzerinden 3 Temmuz 1919 günü Erzurum’a gelmiştir. Erzurum Kongresi’ne giden yolda atılmış çok önemli adımlardan birisi olarak kabul ettiğimiz 3 Temmuz 1919 günü, bir milletin yeniden şahlanışına ve bağımsızlığa giden yolda her türlü engelin aşılmasına şahitlik etmiştir. Çünkü, ülkenin kaderini belirleyen belirleyen Erzurum Kongresi ve ardından toplanan Sivas Kongresi, 3 Temmuz’da Erzurum’da doğan istiklal güneşinin ve bu günde başlatılan kutlu mücadelenin bir eseridir. Dört bir yanı düşmanla çevrilmiş, yorgun ama hürriyet sevdalısı bir ülkenin kaderini belirleyen Erzurum Kongresi, istiklal ateşinin yakıldığı kutlu mücadelenin bir eseridir.

3 Temmuz 1919’da Erzurum’a teşrif eden Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya ‘Bu milletle neler yapılmaz ki’ dedirten de, 106 yıl önce bugün hürriyet aşkıyla şekillendirilen işte bu tablodur. Yine bugün, Mustafa Kemal Paşa’nın hemşehrileri Dadaşlarla birlikte milli sınırlar içerisinde vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün şiar olarak kabul edilip, manda ve himayenin asla kabul edilemeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği ’Erzurum Kongresi’nin hazırlıklarına başlanıldığı gündür.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve Aziz vatanımız uğruna dünden bugüne canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.