Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin gelecekteki kariyerlerini şekillendirmelerine katkı sunmak ve kendi potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla ‘Samsun Akademik Meslek Tanıtım Günleri’ düzenleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kariyer yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda gençlerin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek, onlara geleceğin meslekleri hakkında bilgi sahibi olma fırsatı sunmak ve doğru meslek seçimlerini yapmalarına yardımcı olmak amacıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Valiliği ve Samsun Akademik Odalar Birlikteliği iş birliğinde 16, 17 ve 18 Nisan 2025 tarihlerinde Samsun Akademik Meslek Tanıtım Günleri düzenleniyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da düzenlenecek olan etkinlik 21 meslek odası ve 3 kurumun katılımıyla gerçekleşecek.

Etkinlik, gençlerin üniversite ve meslek seçimleri konusundaki en doğru tercihleri yapabilmeleri için onlara rehberlik etmeyi hedefliyor. Katılımcılar, kendilerine uygun meslekleri keşfederken aynı zamanda gelecek vaat eden sektörler ve iş alanları hakkında da bilgi edinme fırsatı bulacaklar. Etkinlik, gençlerin potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirebilecekleri meslekleri keşfetmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

"Gençlerimizin kariyer yolculuklarında yanlarındayız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz bizim için çok kıymetli. Şehrimizi, ülkemizi daha ileri taşıma noktasında onlara, onların gücüne ihtiyacımız var. Gençlerimizin kendilerine en uygun meslek seçimlerini yapabilmeleri, onları doğru yönlendirebilmekle mümkün. Bu anlamlı etkinlik de gençlerimize kariyer yolculuklarında doğru adımlar atabilmeleri için rehberlik yapma fırsatı sunuyor. Samsun Akademik Meslek Tanıtım Günleri ile gençlerimizin sadece bugünün değil, geleceğin meslekleri hakkında da farkındalık kazanmasını sağlarken aynı zamanda onlara kariyer yolculuklarında daha bilinçli bir yönelim kazandırmayı hedefliyoruz. Onlara güveniyor, hayallerine ulaşmaları için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz. Gençlerimizin kariyer yolculuklarında daima yanındayız. Tüm gençlerimizi Samsun Akademik Meslek Tanıtım Günleri etkinliğimize davet ediyorum" dedi.