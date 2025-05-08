Adıyaman’ın Samsat ilçesinde protokol üyeleri ve öğrenciler farkındalık oluşturmak için doğa temizliği yaptı.

Samsat Kaymakamı Yaşar Artar, Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, AK Parti İlçe Başkanı Osman İdacı ve Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Kırmacık Köyü sınırları içerisinde bulunan Bakacak Mevkii’nde çöp topladı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, "Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte Bakacak Mevkii’nde kahvaltı yapıp, çöp topladık. Gençlerimize çevre bilinci aşılamak için bu tür programlar bizim için önemli. Atılan bu çöpler bizim değilse de bu dünya bizim. Onun için temiz tutmalı ve yaptıklarımızla örnek olmalıyız" dedi.

Samsat Kaymakamı Yaşar Artar ise yaptığı açıklamada, çevre bilinci ile hareket eden bir gençlikle birlikte doğaya katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kaymakam Artar, "Ülkemiz, sınırsız doğal güzelliklerine, zengin doğal kaynaklara sahip. Atalarımızdan devraldığımız bu güzide toprakları korumak ve sonraki kuşaklara devretmek gibi kutsal bir yükümlülüğümüz var. Bu kaynakların sürdürülebilir ve daha da zenginleştirilebilir bir şekilde kullanılması vatandaşlık görevimizdir. Bu düşünce ile öğrencilerimiz ile birlikte Bakacak Mesire alanımızda çöp toplayarak temizlik yaptık. Umuyorum ki, bu etkinliğimiz farkındalık oluşturur ve daha yaşanılır bir çevre oluşturma düşüncemizde başarılı oluruz" diye konuştu.

"İlçemi seviyorum, çevremi koruyorum" projesi kapsamında Bakacak mevkiinde bulunan mesire alanında temizlik yaptıktan sonra katılımcılar birlikte kahvaltı yaptı.