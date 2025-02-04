Manisa’nın Salihli ilçesi judocuları, Ankara’da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü. Madalya alan judocular, Ümit Milli Takıma seçildi.

Türkiye Judo Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, 60 ilden 960 sporcunun katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Büyük heyecana ve mücadeleye sahne olan müsabakalarda Salihli Belediyespor Kulübü judocularından Celal Gündüz 90 kiloda, Güner Kıymet Diker +70 kiloda Türkiye üçüncüsü olurken, Merve Çınar 57 kiloda, Mürüvet Özkan +70 kiloda Türkiye beşincisi oldu.

Salihli’ye madalya gururu yaşatan judocular, Ümit Milli takımına seçildi.