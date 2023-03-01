Manisa’nın Salihli ilçesinde iç sularda balık avı yasağının 1 Mart tarihinde başlayıp 1 Haziran’a kadar devam edeceği duyuruldu.

Manisa’nın Salihli ilçesinde iç sularda balık avı yasağının 1 Mart tarihinde başlayıp 1 Haziran’a kadar devam edeceği duyuruldu.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Salihli sınırları içerisinde bulunan göl, gölet, baraj gölü, akarsu ve benzeri tüm iç sularda su ürünlerinin 1 Mart-1 Haziran 2023 tarihleri arasında avlanmanın yasak olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Tüm göl, gölet ve akarsularımızda balıkların üreme dönemi nedeniyle, belirlenen tarihler arasında ticari veya amatör fark etmeksizin, her türlü su ürünleri avcılığı yapmak, nakil belgesi, menşe belgesi ile ilgili diğer belgeler olmadan balık satmak ve nakletmek yasaktır. Su ürünleri av yasakları döneminde, Demirköprü Baraj Gölü’nde faaliyet gösteren ticari balıkçılar teknelerini, motorları sökülmek şartıyla kıyıdan en az 10 metre karaya doğru çekmek zorundadırlar. Kıyıya çekilmeyen tekneler İl ve İlçe Müdürlüklerince çekilerek yeddi emine alınacak, sahiplerine İdari Para Cezası uygulanacaktır” denildi.