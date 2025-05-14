Manisa’nın Salihli ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladıkları ürünlerin sergilendiği görsel sanatlar ve el sanatları sergisi açılışı yapıldı.

"Engelliler Haftası" etkinlikleri dolayısıyla Salihli Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinden oluşan ritim grubu, yaptığı gösteri ve çaldıkları enstrümanlarla izleyenlerin keyifli dakikalar geçirmelerini sağladı. Engelli öğrencilerin sundukları gösteriler ile profesyonellere taş çıkartırken izleyenlerden tam not aldı.

Düzenlenen gösterilerin akabinde, engelli öğrencilerin hazırlamış olduğu ürünler için stantlar kuruldu. Stantlarda okullarda yıl boyu engelli öğrencilerin hazırladıkları el işi, yağlı boya, ahşap işleri örgü, dantel ve el sanatlarından oluşan eserleri beğeniye ve satışa sunuldu.

Düzenlenen sergi açılışına Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan’ın yanı sıra Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sedat Koyuncu, Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Emine Afyon, okul öğretmenleri, çalışanları ve engelli yakınları katıldı.