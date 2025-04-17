Manisa’nın Salihli ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Salihli’nin İbrahim Akkayan İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ve İbrahim Akkayan Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, okul idareci ve öğretmenleri öncülüğünde Çelikli yol kenarında fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrenciler Orman İşletme Şefliği öncülünde yüzlerce çam fidanını yanan alana dikti. Çam fidanlarını toprakla buluşturan öğrenciler, ayrıca fidanlara can suyu verdi.

Okul idareci ve öğretmenleri, çocukların çevre bilinci ve ağaç sevgisi kazanması için bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.