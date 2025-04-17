Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından vatandaşlar için başlatılan sosyal ve kültürel etkinlikler devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen güz ve yaz dönemi etkinlikleri kapsamında yetişkinler için düzenlenen resim, halk oyunları, koro, gitar ve bağlama eğitimleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin uzman personelleri tarafından verilen eğitimlerde vatandaşlar; Doğu Anadolu’dan Marmara’ya, Ege’den Karadeniz’e kadar farklı bölgelerin geleneksel halk oyunlarını öğreniyor. Aydınlılar, müziğin eşsiz notalarının yükseldiği koro, gitar ve bağlama eğitimleri ile şarkıların ahengini öğreniyor, resim eğitimleri ile doğanın birbirinden güzel renklerini tuvale işliyor. Etkinliklerde vatandaşlar sosyalleşme imkanı buluyor, yeni yetenekler öğreniyor.

Farklı yaş gruplarından vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz eğitimler Aydın’ın dört bir yanında gerçekleştiriliyor. Etkinliklerden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.