Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, gençlerin teknolojiye ve bilime olan ilgisini desteklemek amacıyla Lavender Robotics Kodlama ve Robotik Takımını ziyaret etti.

Ziyarette, takım üyeleri yürüttükleri projeler, katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar ile sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında Kaymakam Güldoğan’a bilgi verdi. Öğrencilerin azmi ve başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Güldoğan, gençlerin teknolojiye olan ilgisinin geleceğe dair umut verici olduğunu vurguladı. Salihli’nin gururu Lavender Robotics Takımı, STEM ve robotik alanlarında yürüttüğü çalışmalarla 2025 yılında ABD’de düzenlenecek FIRST Robotics Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Kaymakam Güldoğan, ziyarette öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.