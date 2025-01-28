Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2024 yılında zehir tacirlerine göz açtırmazken çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak içki ele geçirildi.

Salihli’deki sorumluluk alanında, halkın huzur ve güvenliğin sağlanması adına suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da zehir tacirlerine göz açtırmadı.

Jandarma 52 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş olaylarında bin 913 şüpheliyi yakalarken, jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliye sevk edilen 15 kişi tutuklandı. Meydana gelen 26 hırsızlık olayında 28 şüpheli yakalanırken, bunlardan 3’ü tutuklandı. 2024 yılında yapılan uygulama ve kontrollerde 23 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 493 mühimmat, 52 ruhsatsız av tüfeği ile 71 fişek ele geçirildi.

Kaçakçılığa geçit verilmedi

Salihli’de jandarma ekipleri 43 kaçakçılık olayında 48 şüpheli yakalanırken, 255 litre kaçak rakı, bin 588 litre kaçak şarap ve 1 litre kaçak viski olmak üzere toplam bin 844 litre kaçak alkol olmak üzere, 2 sahte plaka, 99 bin 400 boş makaron, 2 bin 760 adet dolu makaron, 51 kilo kıyılmış tütün ve 509 tarihi nitelikli obje ele geçirildi.

Salihli jandarma narkotik olaylarda ise 386 ecstasy, 870 gram metamfetamin, 946 kök kenevir, 21 gram kenevir tohumu, 22 gram bonzai, 5 bin 596 sentetik ecza hap, 6 gram kokain, 3 adet elektronik terazi, 110 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.