Manisa’nın Salihli ilçesinde huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara yılbaşı akşamı huzura kurşun sıkmamaları konusunda uyardı.

Yılbaşı kutlamalarında Salihli halkını havaya ateş açmamaları konusunda uyaran İlçe Emniyet Müdürlüğü uyarısında şu sözlere yer verdi: “31 Aralık 2024 yılbaşı gecesi yangın, yaralanma, korku ve paniğe yol açacak şekilde; ateşli silahlarla atış yapılmaması, izinsiz havai fişek atılmaması, çevreyi rahatsız edecek ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde konvoy yapılmaması konusunda vatandaşlarımız tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur. Yılbaşı sevinciniz, bir başkasının üzüntüsü olmasın. Huzura kurşun sıkmayın, yılbaşı gecesi silahlar atılmasın, hayatlar solmasın, silahtan çıkan ses kaybedilen bir nefes olmasın.”