Mersin’de bir kadın ve bir motokuryeye saldırarak yaralayan ‘Rottweiler’ cinsi köpeğe el konularak hayvan barınağından gözetim altına alınırken, sahibine yaklaşık 7 bin lira idari para cezası uygulandı.

Dün merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde yaşanan olayda, sahibi tarafından sokakta ağızlıksız gezdirilen ’Rottweiler’ cinsi köpek, önce yolda yürüyen Şadiye Armut adlı kadına, ardından olup biteni merak gederek gelen motokurye Salih T.’ye saldırarak yaralamıştı.

Saldırıya uğrayan her 2 kişinin de şikayeti üzerine harekete geçen Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpek sahibi F.I.’yı gözaltına alırken, el konulan köpek Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağında gözetim altına alındı.

Ayrıca, yaklaşık 7 bin lira tutarın idari para cezası uygulanan köpek sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.