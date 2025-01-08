Ordu’nun ‘Cittaslow’ (sakin şehir) ünvanına sahip Perşembe ilçesinde arıtma tesisi için ilk kazma bu yıl vurulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 23’üncü atık su arıtma tesisinin Perşembe ilçesine yapılacağını söyledi. Toplam 272 milyon TL’ye yapılacak olan tesis için ilk kazmanın 2025 yılında vurulması planlanıyor. Ordu’nun 19 ilçesinde yatırım çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde ilçelere modern alt ve üstyapı çalışmaları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ordu’nun sakin şehri olan Perşembe ilçesine hitap edecek olan atık su arıtma tesisi için gerekli olan finansman sağlandı. Toplam 272 milyon TL’ye yapılacak olan tesisin 135 milyon TL’si hibe olarak alındı. Geriye kalan kısım ise Büyükşehir tarafından finanse edilecek.

“Perşembe’ye hayırlı olsun”

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, mavi ile yeşilin tüm tonlarını taşıyan sahil ilçesi Perşembe’de arıtma tesisi hasretinin bitecek olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Başkan Albayrak, “Sakin Şehir Perşembemizin yıllardır hasretle beklediği, 4 bin 300 metreküp gün kapasitesi ile 35 bin kişiye hizmet edecek olan Perşembe tarihimizin en büyük altyapı ve yatırım projesi ‘Arıtma Tesis Terfi Merkezi ve Atık Su Kollektör Hattı’ projemiz hayata geçiyor. 272 milyon Türk Lirası bedelli bu güçlü projenin hayata geçmesinde desteklerinden dolayı, seçim çalışmalarında verdiği sözü tutan ve bu anlamlı projede büyük emek sarf eden kıymetli Bakanım Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, OSKİ Genel Müdürümüz Sayın Murat Us ve İLBANK A.Ş. Samsun Bölge Müdürü Sayın Afşin Çakır’a teşekkür ediyorum. Perşembe’mize hayırlı olsun. Daha modern bir Perşembe hayalimiz için durmadan yorulmadan çalışacağız” dedi.