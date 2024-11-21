Muğla’nın iki Sakin Kent’inden birisi olan Ula’nın dünyaca ünlü turistik mahallesi Akyaka, yaz aylarında yaşanan yoğun kalabalıktan arınarak sakinliğe büründü. 4 bin yerleşik nüfusun bulunduğu Akyaka yaz aylarında Bayram tatilleri ve hafta sonlarında 100 bin günübirlikçi yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Gökova Körfezinin uç noktasında mavi ile yeşilin kesiştiği noktada yer alan, Kadın Azmağı, tekne turları, mimari yapısı, dünyanın en önemli Kitesorf alanı ve yaz kış evlerinin bahçesinde ve duvarlarında rengarenk açan Begonvilleri ile ünlü Akyaka Mahallesi sonbaharın gelmesi ile sahili ve sokakları yerleşik nüfusa ve Üniversite öğrencilerine kaldı.

Bin 800 metre uzunluğundaki Kadın Azmağı yaz aylarında çevreci elektrikli ve güneş enerjisi ile çalışan tekne yoğunluğu yerini, yer yer 10 metreye ulaşan Azmak derinlikleri sadece balıklara, ördeklere ve sazlıklar arasında yaşayan kuşlara bıraktı. 250 metre uzunluğundaki sahilde güneşin keyfini çıkaran vatandaşlar, deniz suyu sıcaklığının 14-15 derece dolayında seyretmesini fırsat bilerek Kasım ayının sonu gelmesine rağmen denizde yüzmeyi tercih ediyor.