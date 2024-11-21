Kesintisiz ve kaliteli hizmet anlayışı ile dijital yatırımlarına devam eden TREDAŞ, enerji süreçlerini etkin bir şekilde kontrol etme ve izleme imkânı sunan SCADA Genişleme ve Uprgade Projesi’ni tamamladı. Şirket, bu proje ile birlikte operasyonel süreçlerini anlık olarak çok daha etkin bir şekilde yönetecek.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), operasyonel verimliliği artırma ve dijital dönüşüm hedeflerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım atarak SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) Genişleme ve Upgrade Projesi’ni başarıyla tamamladı. Şirket, elektrik dağıtım hatlarını ve trafoları gerçek zamanlı olarak izleyebilen ve elektrik kesintilerine müdahale ederek şebekeyi yeniden enerjilendirebilen bir teknoloji olan SCADA altyapısını Upgrade projesi ile yenilenerek daha hızlı, güvenilir ve kullanıcı dostu bir sisteme dönüştürdü. Bu yenilik sayesinde operasyonel süreçler artık anlık olarak daha etkin bir şekilde izlenip yönetilebilecek.

TREDAŞ, SCADA sisteminde önemli bir dönüşüm projesini devreye alırken, sektördeki standartları da yükselten bir adım atmış oldu. Dijitalleşme odaklı yenilikçi projeleri ile öne çıkan şirket, enerji sektöründe yaşanan büyük dönüşümde öncülük etmeyi hedefliyor.