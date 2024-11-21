Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Barbaros Bulvarı istikametine seyir halindeki Burak Ç.’in kullandığı 07 BTK 190 plakalı motosiklet sollama yaptığı sırada aynı istikamette giden ve dönmekte olan Abuzer Ü.’ün kullandığı 07 BLR 385 plakalı kurtarıcıya yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Burak Çelik olay yerin gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.