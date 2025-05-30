Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde mahalle muhtarı, sokaktaki çeşmede aracını yıkaması nedeniyle uyardığı bir şahsın bıçaklı saldırısı sonrası yaralandı.

Marmaracık Mahallesi Camii önünde meydana gelen olayda, Cuma namazından çıkan Mahalle Muhtarı Mustafa Kemal Dönmez, yanına gelen öfkeli bir şahsın bir anda bıçaklı saldırısına uğradı. Kalçasına gelen bıçak darbesi sonrası yaralanan Muhtar Mustafa Kemal Dönmez, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhtar Dönmez’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli C.D.’nin yakalanması için Ergene emniyeti tarafından çalışma başlatıldı.

Araç yıkama yüzünden tartışma çıkmış

Öte yandan Muhtar Dönmez’in geçtiğimiz günlerde kendisini bıçaklayan saldırgan şahısla aralarında araç yıkama nedeniyle tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Muhtar Dönmez, mahalle meydanında çeşmede minibüsünü yıkayan şahsı, mahalle sakinlerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle yıkamaması konusunda uyardığı öğrenildi.