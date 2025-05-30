Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), SHORE Horizon Projesi kapsamında Terme Ortaokulu öğrencilerine çevre farkındalığı kazandırmak amacıyla mikroplastik temalı eğitim düzenledi. Etkinlikte, mikroplastiklerin doğaya ve insan sağlığına etkileri anlatılırken, Karadeniz’den alınan deniz suyu örneğinde mikroplastik analizi de yapıldı.

Yürütücülüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi’nin üstlendiği Avrupa Birliği destekli SHORE Horizon Projesi çerçevesinde, OMÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Kuleyin, Terme Ortaokulu’ndan 30 kişilik 7. sınıf öğrenci grubuna mikroplastik eğitimi verdi. Seminerde, mikroplastiklerin oluşum süreci, çevreye karışma yolları ve deniz canlıları üzerindeki etkileri öğrencilere aktarıldı. Mikroplastiklerin besin zinciri yoluyla insan vücuduna kadar ulaştığına dikkat çekildi.

Bez çanta hediyesiyle farkındalık vurgusu

Etkinliği organize eden Prof. Dr. Feryal Akbal’ın katkılarıyla düzenlenen programda, OMÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan öğrencilere bez çanta hediye ederek, plastik kirliliğiyle bireysel mücadelenin önemini vurguladı.

Karadeniz’den alınan örnek incelendi

Projenin bir diğer ayağında ise 6. sınıf öğrencileriyle birlikte Atakum Çobanlı mevkiinden alınan deniz suyu örneği üzerinde mikroplastik analizi yapıldı. Doç. Dr. Hülya Aykaç Özen ve Dr. Sevda Akkaya’nın gerçekleştirdiği filtreleme işlemi sonrası, örnekler ışık mikroskobu altında incelendi. Elde edilen bulgularla Karadeniz’deki mikroplastik kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığı ifade edildi.

Doç. Dr. Hülya Aykaç Özen, öğrencilere plastik kullanımını azaltmanın öncelikli adım olduğunu, geri dönüşüm bilinciyle atıkların kaynağında ayrıştırılmasının ise ikinci önemli sorumluluk olduğunu belirtti.

Etkinlik sonunda öğretmen ve öğrenciler çevre bilinci konusundaki kazanımlarından dolayı memnuniyetlerini ifade etti.