Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadının TESKİ’ye ait vidanjörün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı.

Olay, Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 34 FCK 255 plakalı TESKİ’ye ait vidanjör, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Zorlu’ya (57) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kaza ile ilgili Malkara Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan sürücü E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.