Zirai donun tarım ürünleri üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Araştırma Komisyonu, saha çalışmalarına Malatya’dan başladı. Komisyon üyeleri, kentin önemli tarım ürünü olan kayısıda meydana gelen don zararlarını yerinde inceledi.

İlk olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) toplantı salonunda bir araya gelen komisyon, burada İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden bölgedeki zirai don olayları hakkında bilgi aldı. Komisyon daha sonra Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan kayısı bahçelerine gidilerek sahada incelemelerde bulundu.

Programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, çevre illerin tarım il müdürleri, ziraat odası başkanları ve ilgili kurum temsilcileri de katıldı. TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Zirai dondan en çok etkilenen iller arasında yer alan Malatya’dan çalışmalarımıza başladık. Bugün hem kurum yetkililerimizi hem de çiftçilerimizi dinledik. Sahada yaptığımız gözlemlerde ağaçların büyük oranda yeniden yeşerdiğini gördük. Hasar gören kısımlar da mevcut, ancak genel olarak ağaçların toparlandığını söyleyebiliriz. Bu da gelecek yıllar için umut verici. Devletimizin gerekli destekleri sağlayarak üreticilerin beklentilerini karşılayacağını umuyoruz" diye konuştu.