Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 2 kaynaktan su alma yetkisi verilmesine rağmen 2014 yılından bu yana 33 kaynaktan izinsiz su çektiği öne sürülen ‘Defne Akyazı Doğal Mineralli Su’ adı altında faaliyet yürüten şirketin tesis ve üretim izni Sakarya Valiliği tarafından iptal edildi.

Akyazı’da orman köylülerinin içme ve tarımsal sulamada kullandığı su kaynaklarının ‘Defne Akyazı Doğal Mineralli Su’ adı altında faaliyet gösteren Emsey Termal Enerji Sağlık Gıda İçecek Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi çatısı altındaki Nilpa Nakliye Gıda İnşaat Ticaret Limited Şirketi tarafından termal otel yapımı gerekçesiyle kullanılmak istenmesi iddiası büyük tepki toplamıştı. Şirketin, 2 adet kaynak için ruhsat almasına rağmen, 2014 yılından bu yana 33 kaynaktan izinsiz su çekerek satış yapmayı sürdürdüğü öne sürülmüştü. Bölge halkı, su kaynaklarının orman köylüleri tarafından içme ve tarımsal sulamada kullanıldığını, buna rağmen şirketin termal otel projesi gerekçesiyle bu kaynaklara müdahale ettiğini belirterek tepki göstermişti. Vatandaşlar, 2014 yılında kurdukları Bıçkıdere Havzası Doğal Yaşamı Koruma Derneği aracılığıyla hukuki süreci başlatarak mücadeleyi sürdürdü. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’nün de sürece dahil olmasıyla birlikte, firmanın "doğal mineralli su" ruhsatı iptal edildi. Yetkililer, ruhsatın yalnızca iki kaynak için verildiğini, ancak mevzuatta yapılan değişiklikle bu kaynakların artık "doğal kaynak suyu" statüsüne alındığını firmanın, doğal mineralli su satışı yapamayacağı bildirildi. Dernek ve vatandaşalar, konuyla ilgili çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme çalışmaları düzenleyerek kamuoyu oluşturdu. Yaklaşık 11 yıldır süren hukuk mücadelesi, Dünya Çevre Günü’nde neticelendi. ‘Defne Akyazı Doğal Mineralli Su’ adı altında faaliyet yürüten şirketin tesis ve üretim izni Sakarya Valiliği tarafından iptal edildi.

"Çeşitli etkinlikler ve mitingler düzenleyerek bir farkındalık oluşturmaya çalıştık"

Bıçkıdere Havzası Doğal Yaşamı Koruma Derneği avukatı Elif Yar, "Doğa katliamına dur demek ve gelecek nesillere daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek adına, kazanacağımıza ve doğayı kurtaracağımıza olan inancımız ve azmimizle, genç, yaşlı, kadın, erkek birlik ve beraberlik bilinciyle mücadelemizi devam ettirmekteyiz. Bıçkıdere/Küçücekliler doğaya ve dolayısıyla yaşam hakkına sahip çıkmak adına, Bıçkıdere Havzası Doğal Yaşamı Koruma Derneğini kurmuş ve bir çatı altında toplanarak tüm hukuki süreçleri yakından takip etmektedir. Bıçkıdere/Küçücek halkıyla birlikte yürütmekte olduğumuz hukuki süreçlerin yanı sıra, yapılan usulsüzlük ve haksızlıklara dikkat çekmek üzere çeşitli etkinlikler ve mitingler düzenleyerek bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Yöre halkı hukuki süreçlere kalabalık bir şekilde katılarak süreci yakından takip etti. Doğa Katliamına dur demek ve gelecek nesillere daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek adına, kazanacağımıza ve doğayı kurtaracağımıza olan inancımız ve azmimizle, genç, yaşlı, kadın, erkek birlik ve beraberlik bilinciyle mücadelemizi devam ettirmekteyiz. Sürece ilişkin güncel gelişmeleri aktarmaya ve olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.