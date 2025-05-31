Türkiye’nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü’nün birçok yerinde su seviyesi endişe verici boyutlara geldi.

Yağışların azalmasının ardından göldeki su seviyesinin yarım metre kadar düşmesi endişeleri arttırdı. Derinliğinin kritik seviyelere düştüğü belirtilirken, göldeki adacık sayılarının da arttığı ve su yüzeyine çıktıkları görüldü. İklim değişikliği ile birlikte Eber Gölü’nü besleyen su kaynaklarının kesilmesi sonrası gölün yüz ölçümü de son yıllarda küçülmeye başladı.

Eber Gölü Alan Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, gölde yaşadığı bilinen 147 hayvan türü olduğunu ancak son yıllarda göldeki su seviyesinin azalmasından dolayı bu sayıda 9 çeşidin azaldığını söyledi. Ateş, "Görmüş olduğunuz göl seviyesi yarım metrenin altındadır. İyi bir çalışma yapılmazsa önümüzdeki süreçte Eber Gölü çok çabuk kuruyacaktır. Bu göl bize atalarımızdan miras kaldı biz de istiyoruz ki bizden de çocuklarımıza miras kalsın" diye konuştu.