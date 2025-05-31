Kocaeli’de fındık bahçelerinde ürünlerde verim kaybına neden olan kahverengi kokarca zararlısına karşı kapsamlı mücadele başlatıldı.

Doğu Asya kökenli istilacı bir tür olan kahverengi Kokarca, Türkiye’de tarımsal üretimi tehdit etmeye devam ediyor. İlk olarak 2017 yılında Artvin’de tespit edilen zararlı, fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi verim ve kalite kayıplarına yol açtı. Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 7 bin hektara yakın alanda fındık üretimi yapılan arazilerde kahverengi kokarcaya karşı önlemler alındı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda çiftçilerle birlikte geniş kapsamlı mücadele çalışmaları başlatıldı.

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, ilçenin 13 bin hektarlık tarımsal alanının yaklaşık 7 bin hektarında fındık üretimi yapıldığını belirterek, "İlçemizde ilgili kurumlarımızdaki kayıtlara göre yaklaşık olarak 13 bin hektar tarımsal alan bulunmaktadır. Tarımsal alanın yaklaşık 7 bin hektarını fındık bitkisi oluşturmaktadır. Fındık tarımı bölgemiz tarımsal ekonomisinin temel yapı taşını oluşturmaktadır. Tarımsal üretimde önemli ölçüde kayıplara neden olan ve tahripkâr bir zararlı olan kahverengi kokarca başta fındık olmak üzere elma, armut, ceviz, trabzon hurması, mısır, sebze bitkileri gibi ekonomik değeri olan birçok ürün için verim ve kalite kaybı riski oluşturmaktadır. İlgili kurumlarımızca zararlının oluşturacağı karşı verim kaybını önlemek amacıyla mücadele ve bilgilendirme çalışmalarımıza devam etmekteyiz" dedi.

İlaçlama çalışmaları yapıldı

Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Aydın ise, kahverengi kokarcaya karşı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2018 yılında başlattığı eylem planı doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Kahverengi Kokarca polifag bir zararlı olmasının yanı sıra kentsel bir zararlıdır. İlçemizde kullanılan ve kullanılmayan hane, barınak ve ahırlarda da zararlı ile karşılaşılmıştır. Zararlının kışlak döneminde Kandıra Belediyesi destekleri ile kullanılmayan meskun alanlarda ilaçlamalar yapılmıştır. Bunun yanı sıra Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz koordinasyonunda, eylem planları uygulanarak zararlı popülasyonunu düşürmek ve mücadele yöntemlerini üreticilerimize aktarmak adına Kahverengi Kokarca zararlısına karşı ilçemizde bulunan fındık alanlarına Feromon tuzaklar asılmaktadır. Kurumumuzca Bakanlığımız tarafından belirlenen teknik destekler devam edecektir" diye konuştu.

Verim kaybı fiyatlara ve gelire etki etmektedir

Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şubesi Başkanı Adnan Kaçan da açıklamasında, "Tarımsal üretimde tahribatlara ve verim kaybına sebep olan kahverengi kokarca zararlısına karşı tüm kamu kurum ve kuruluşlar ortak mücadele etmektedir. Tarımsal üretimde fındık bizim ana ürünümüzdür. Verim kaybı fiyatlara ve gelire etki etmektedir. Mücadele konusunda tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, kahverengi kokarca zararlısının yayılımını engellemek için vatandaşların da duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, olası zararlı tespitlerinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine bildirilmesini istedi.