Sakarya Valiliği, sahil kesimleri için yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına sebebiyle uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilerin neticesinde Sakarya Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden şehrin sahil kesimleri için yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Batı Karadeniz’in sahil kesimlerinde rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.