Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı öğrencileri, ders işledikleri Hereke Kalesi’ne hayran kaldı.

Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören Yurtdışı Türkler ve Aile Toplulukları Başkanlığı öğrencileri, Tarihçi Volkan Şenel’in rehberliğinde şehir, tarih ve kültür dersini Hereke Kalesi’nde işledi. Ders sonrası Hereke Kalesi’ni gezen öğrencilere Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt da eşlik etti. Lisans, yüksek lisans ve doktora için Kocaeli’ye gelen 20 farklı ülkeden 50 öğrencinin katıldığı ziyarette, ders sonrasında Volkan Şenel Hereke Kalesi ile ilgili de bilgiler aktardı.

Kale surlarını gezen, bol bol fotoğraf çektiren öğrenciler, ders sonrasında da duygularını paylaştı. Bangladeşli Sumit İmran, "Geçen sene Kocaeli’ye geldim. Hereke’yi de gezmiştim. Tarihi ve tarihi yerleri çok seviyorum. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş" dedi.

İmran Salehi de 2022’de Kocaeli’ye geldiğini belirterek, "Hereke Kalesi’ni merak ediyordum bugün görmek nasip oldu" ifadelerini kullandı.