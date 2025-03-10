Kırklareli’nde unutulmaya yüz tutmuş ‘Poyralı dokuması’ kadın ustaların modern dokunuşuyla yeniden hayat buldu.

Kentin kültürel değerlerini gün yüzüne çıkaran Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü’nde kadın ustalar bu kez de ‘Poyralı dokuması’na hayat verdi. Geleneksel teknikle dokunan ürünler kentin ilk yerleşim yerlerinden Yayla Mahallesindeki tarihi bir binada sergilendi. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunulan sergi yoğun ilgi gördü. ‘Poyralı dokuması’nı dünyanın bir çok yerinde tanıttıklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, bu geleneğin yeniden gündeme getirilmesi için yedi yıldır emek verdiklerini ifade etti. Bu tekniğin renkli ve canlı olduğunu anlatan Özefsun, "Dokumalarımızın hepsi kök boya ipliklerden oluşturulmakta. ‘Poyralı dokuması’ insanı gibi renkli ve canlı aynı zamanda ponpon özeliği ile diğerlerinden farklı bir dokumadır" dedi.