Zonguldak’ta düzenlenen 8. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası’nda Büyükşehir’in sporcularından Ece Zurnacı kendi klasmanında şampiyon, Huriye Nur Yanad üçüncü olurken Sakaryalı sporcular takım halinde ise ikinciliğe uzandılar.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judo sporcuları, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Zonguldak’ta düzenlenen 8. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası’nda mindere çıkan temsilcilerimizden Ece Zurnacı, büyük kadınlar kategorisi +78 kilodaşampiyon oldu.

Birbirinden zorlu müsabakalara sahne olan organizasyonda, 70 kilogramda ise HuriyeNur Yanad büyük bayanlar kategorisinde üçüncü olarak podyumdaki yerini aldı.Bu sonuçlarla birlikte temsilcilerimiz takım halinde ikinciliğe uzandı.

Organizasyon sonrası sporcuları ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin elde edilen başarılar sonrası sporcularını tebrik etti. Başkan Zengin, “Sporcularımızın 8. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası’ndagöstermiş olduğu başarı hepimizi gururlandırmıştır. Bizler tüm sporcularıma gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz. Ben dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.