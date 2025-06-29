AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Taraklı’da başlayan ve diğer ilçelere yayılan orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığını duyurdu; yangınla mücadele eden ekiplere teşekkür etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’nın Taraklı Hacıyakup Mahallesi’nde başlayan ve çevre ilçelere yayılan orman yangını, yoğun mücadele sonucu büyük oranda kontrol altına alındı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yangın bölgesindeki açıklamalarına katılarak son durumu paylaştı. Tever, “Soğutma çalışmaları devam ediyor. Gece gündüz demeden çalışan orman kahramanlarımıza ve tüm ekiplere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

HIZLI MÜDAHALE: 1 UÇAK, 16 HELİKOPTER, 957 PERSONEL

Bakan Yumaklı’nın belirttiğine göre, yangına 7 dakika içinde müdahale edildi ancak şiddetli rüzgar çalışmaları zorlaştırdı. Bölgede 1 uçak, 16 helikopter, 174 arazöz, 10 iş makinesi ve 957 personel görev yapıyor. Tever, süreci yerinde koordine eden Bakan Yumaklı’ya teşekkür etti.

Sakarya’da 2, Bilecik’te 11 köy tedbiren tahliye edildi. Tever, “Can kaybı veya sağlık sorunu yaşanmadı. Konaklama ihtiyacı için yurt ve okullar hazır. Devletimiz, yangının tamamen kontrol altına alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi için yoğun çaba harcıyor” dedi.

YANGIN SORUŞTURMASI: 3 GÖZALTI

Yangının herkesi üzdüğünü ancak koordineli bir mücadele sergilendiğini vurgulayan Tever, "Bakanımız, Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve tüm kurumlarımız sahadayız. İnşallah bu afet kısa sürede tamamen kontrol altına alınacak" dedi. Yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Tever, ekiplere başarılar diledi.

Bu arada yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürerken, Sakarya Valiliği’nin talimatıyla 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.