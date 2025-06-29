Van Gölü Aktivistleri, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı anlamlı bir etkinlikle kutladı. Tatvan ilçesine bağlı İncekaya koyunda bir araya gelen gönüllüler, yaklaşık 1 kilometrelik parkuru yüzerek bayramı denizde kutladı.

Vangölü Aktivistleri Derneği ve Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü tarafından Tatvan İncekaya (Por) köyünde düzenlenen etkinlik kapsamında Van Gölü’nu mavi ve serin sularında yaklaşık 1 kilometrelik parkuru yüzerek kabotaj bayramını kutladı. Kabotaj haklarının kazanılmasının yıldönümünü simgesel bir yüzme etkinliğiyle kutlayan aktivistler, hem bu özel günü anmak hem de Van Gölü’nün korunmasına dikkat çekmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

50 kişilik gönüllü bir ekipler kabotaj bayramını kutladıklarını ifade eden Van Gölü aktivistleri Derneği Genel başkanı Dr. Erdoğan Özel, "Ekibimizle Tatvan’ın İncekaya (Por) köyünde, ’Bapirekal’ olarak bilinen bir alimin yattığı ve aynı zamanda Urartulara ait olan tarihi yapıların da olduğu bir koy şeklinde eşsiz bir manzara sunan kalderada karşıdan karşıya yüzerek bir farkındalık oluşturduk. Amacımız hem Van Gölü’ne dikkat çekmek, hem Van Gölü’nün gelecek kuşaklara temiz ve mavi kalması için bir farkındalık oluşturma hem de kabotaj bayramımız olan 1 Temmuz’da ülkemizin mavi sularında kutlanan bu bayramımızı Van denizinde kutlamak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik" dedi.