Sakarya Büyükşehir Belediyesi, eski Atatürk İlkokulu’nun bahçesini otopark olarak hizmete alarak şehrin merkezindeki ihtiyaca bir nebze de olsa çözüm üretecek bir formülü devreye aldı.

SAKARYA ( İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin merkezindeki otopark ihtiyacına bir nebze de olsa çözüm üretmek için bir adım attı.

Çark Caddesi’nin arkasında, Şal Sokak üzerinde bulunan eski Atatürk İlkokulu’nun bahçesi otoparka dönüştürüldü.

Hizmete açıldı

BELPAŞ Park54 bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında okulun bahçe alanı hazırlanarak 1 MartCumartesi itibariyle otopark olarak hizmet vermeye başladı.

Yeni bir proje yapılana kadar geçici olarak hizmet verecek 70 araçlık otopark, özellikle Ramazan ayında Çark Caddesi ve çevresindeki otopark sorununu hafifletecek.

Park54 ücret tarifesi geçerli olacak

Büyükşehir ekipleri okulun bahçesinde çevre temizliği yaptı ve alanı baştan sona düzenleyerek otoparkı, Park54 ücret tarifesi geçerli olacak şekilde hizmete aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Çark Caddesi Şal Sokak’ta bulunan eski Atatürk İlkokulu’nun bahçesi, 1 Mart Cumartesi itibariyle Park54 bünyesinde otopark olarak hizmete alınmıştır. Geçici olarak hizmete alınan otopark toplamda 70 araç kapasitesiyle vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Bölgenin otopark sorununu hafifletmeyi amaçlayan çalışmanın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.