Aydın’da Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Büyükşehir Belediyesi’nin iftar sofraları her gün birçok farklı ilçede kuruluyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce Aydınlıyı iftar sofralarında buluşturuyor.

Aydın’da Ramazan ayının bereketi Büyükşehir Belediyesi’nin iftar sofralarında yaşanıyor. 17 ilçenin tamamında, beldeler ve köylerde kurulan sofralarda on binlerce vatandaş iftarını birlikte yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 225 farklı noktada iftar sofraları kuracak. On binlerce vatandaş, Büyükşehir Belediyesi’nin sofralarında oruçlarını birlikte açacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları Ramazan ayının bereketini, birlik ve beraberliğini paylaşmak üzere iftar sofralarına davet etti.

Başkan Çerçioğlu, "11 ayın sultanı Ramazan kutlu olsun, mübarek olsun. 17 ilçemizin tamamında Ramazan sofralarımız bu yıl da devam edecek. Atatürk Kent Meydanı’nda da 30 gün iftar sofrası kurulacak. Tüm vatandaşlarımızı hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde iftar yapmaya bekliyorum" ifadelerini kullandı.