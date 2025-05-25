Aydın’ın Karacasu ilçesinde Karacasu Memnune İnci MYO, 25. Yıldönümü ile birlikte mezuniyet coşkusunu bir arada yaşadı. Törende MYO’nun kurulmasında ve yaşamasında emeği geçenler de onurlandırıldı.

Karacasu Memnune İnci MYO, 25. yıldönümü ile birlikte mezuniyet coşkusunu bir arada yaşadı. ADÜ Karacasu Memnune İnci MYO Müdürü Öğr.Gör. Mehmet Taşdelen ve akademik personelin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı başta olmak üzere ADÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Erkan Salan, kurum ve kuruluşların yöneticileri, okula katkı sağlayan iş nsanları, öğrencilerin aileleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Karacasu Memnune İnci MYO Müdürü Öğr.Gör. Mehmet Taşdelen, "Bugün burada, yüksekokulumuzun mezuniyet törenini gerçekleştirmenin ve 25. kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız ve sevincimize ortak olduğunuz için şahsım ve Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu ailesi adına herkese teşekkür ediyor, törenimize hoş geldiniz diyorum. Bundan çeyrek asır önce, 28 Mart 2000 tarihinde Seramik ve Dericilik programına kayıtlı 42 öğrencisiyle eğitim hayatına başlayan Yüksekokulumuz, bugün 7 bölüm, bin 450 kayıtlı öğrencisi, 23 akademik ve 15 idari personelden oluşan genç ve dinamik kadrosu ile eğitimine devam etmektedir. 25 yıl önce, eğitim hayatına başladığımızda, en büyük hedefimiz; bilime, sanata, insanlığa katkı sunacak, düşünen, sorunlara çözüm üreten ve topluma değer katacak bireyler yetiştirmekti. Bugün dönüp baktığımızda, bu hedefe adım adım ulaştığımızı görmek bizler için bir gurur kaynağıdır. 25 yıldır büyüyen, gelişen ve geleceğe umutla bakan Yüksekokulumuz, iç ve dış paydaşlarımızın desteğiyle daha nice yıllara başarıyla ulaşacaktır. Hep birlikte kurduğumuz bu birlik ve dayanışma ruhu, en büyük gücümüz olmaya devam edecektir. Yüksekokulumuzun daha nice 25 yıllara başarıyla ulaşmasını diliyorum" dedi.

"Karacasu’nun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı"

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Erkan Salan, yaptığı konuşmada, "25 yıl önce eğitim hayatına başlayan okulumuz, geçen çeyrek asırda yalnızca bir eğitim kurumu olmakla kalmamış; yerel işletmelerle, sanayiyle, kamu kuruluşlarıyla sıkı işbirlikleri kurarak, Karacasu’nun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına da katkı sunan bir yapı haline gelmiştir. Bu süre zarfında, mezun ettiğimiz binlerce gencimizi meslek sahibi yaparak iş dünyasına kazandırdık. Mezunlarımız, ülkemizin dört bir yanında alın teriyle çalışan, üretken bireyler olarak bizleri gururlandırıyor. Onların başarıları, bizim en büyük ödülümüz ve iftihar kaynağımızdır. Bugünlere ulaşmamızda emeği gecen tüm akademik ve idari personelimize, desteklerini esirgemeyen yerel yöneticilerimize, iş dünyasının kıymetli temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına ve Karacasu halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"İlçemize kattığınız kültürel ve ekonomik değeri hiç yadsıyamayız"

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı da konuşmasında MYO’nun ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek: "Öğretim Üyelerimizle, öğrencilerimizle ilçemize kattığınız kültürel ve ekonomik değeri hiç yadsıyamayız. Bizlerin gelişmesinde üniversitenin çok büyük katkısı ve payı oldu. Her birini yürekten kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Meslek Yüksekokulu birincisi 43 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Serkan Öncü bir konuşma yaparak okulun yaş kütüğüne plaket çaktı. 25. Yıl pastasının kesilmesinin ardından okulun kurulmasında emeği geçenlere plaket takdim edildi. Öğrencilerin diplomalarının verilmesi ve kep atma töreni ile kutlama töreni sona erdi.