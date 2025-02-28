Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, kulüp sporcularını ziyaret kapsamında judo takımı ile bir araya geldi. Başkan Zengin, “Her zaman sporcularımızın yanındayız” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, ziyaretleri kapsamında bu kez judo takımı sporcularıyla bir araya geldi.

ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Spor Şube Müdürü Yücel İnce’nin de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Zengin Judo Antrenörü Pınar Batman’dan çalışmalar ve sporcular hakkında bilgi aldı.

Daha sonra sporcuların antrenmanlarını izleyen Başkan Zengin,Milli sporcular Ece Zurnacı ve Balkan Şampiyonu Gülfem AysimaAydön ile de bir araya geldi.

“HER ZAMAN BUNUN HEDEFİYLE HAREKET EDİYORUZ”

Başkan Zengin, “Sizlerin elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor.Bu başarılar sizleri motive ettiği gibi bizleri de motive ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın liderliğinde sizlerin imkânlarını en iyi hale nasıl getiririz her zaman bunun hedefiyle hareket ediyoruz.Bizler her zaman sporcularımızın yanındayız. Başarılı sporcularımıza özel destekler sağlıyoruz. Bugün en küçük şampiyonumuz Gülfem Aysima, elde ettiği başarılarla bu desteklerden yararlanmaya başladı. İnşallah önümüzdeki dönemde bu desteklerimizi daha da artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.