Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği ortaklığında tüm aktörlerle ortak bir sinerji oluşturmak, şehrin aidiyet duygusunu artırmak ve çevreye duyarlı davranışların geliştirilmesi adına "Bu Şehir Hepimizin" sloganıyla bir sosyal farkındalık kampanyası başlatıyor. Kampayanın protokol töreni 17 Şubat’ta imzalanacak. Alemdar, "Şehrimizi daha yaşanabilir, ulaşılabilir, temiz, güzel ve yeşil günlere birlikte taşımak istiyoruz. Daha güzel bir şehir hep birlikte mümkün" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde aidiyet duygusunu artırmak, şehirdeki tüm aktörlerle ortak bir sinerji oluşturmak ve çevreye duyarlı davranışlar geliştirilmesini teşvik etmek gayesiyle bir sosyal farkındalık hareketi başlatıyor. Sakarya Valiliği ortaklığında, ilçe belediyeleri ve şehrin tüm dinamikleri "Bu Şehir Hepimizin" sloganıyla başlatılacak. Bu sosyal farkındalık hareketinin protokol töreni 17 Şubat Pazartesi günü saat 14.00’da Orhangazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Farkındalık hareketiyle Sakarya’da tüm vatandaşlarla ortak yaşam kültürü oluşması, estetik değerlerin korunması, yeşil alanların iyileştirilmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, sürdürülebilir yaşam biçimlerinin teşvik edilmesi ve çevre dostu alışkanlıkların kazandırılması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik çevre bilincini artıracak eğitim ve seminerler gerçekleştirilecek. Dijital ortamlarda ve sosyal medya platformlarında çevre bilincini teşvik edici içerikler yayınlanacak. Ayrıca şehrin farklı bölgelerinde çevre temizliği etkinlikleri, ağaç dikme kampanyaları, geri dönüştürülebilir atık toplama etkinlikleri yer alacak. Projenin öncelikli hedefi ise şehirde aidiyet duygusunu sağlam kılmak, şehri ve çevreyi temiz tutmak olgularını ve "Bu Şehir Hepimizin" aidiyetini aşılamak olacak.

"Daha güzel, daha yeşil ve daha temiz bir şehir birlikte mümkün"

Kampanya hakkında konuşan Başkan Yusuf Alemdar, "Her fırsatta bu şehirle ilgili hayalleri, umutları, projeleri olan herkesin fikirlerini önemsediğimizi, şehri yarınlara birlikte ulaştıracağımızı ifade ediyorum. Bizler çıktığımız bu yolda bir yandan şehrin geleceğine kalıcı ve sağlam hizmetler üreterek örnek bir şehir profili oluştururken, bir yandan da şehrimizi daha yaşanabilir, ulaşılabilir, temiz, güzel ve yeşil günlere taşımak istiyoruz. Bir taraftan şehrimizde dönüşümü başlatmak ve başarmak için kararlılıkla yol alırken diğer tarafından sosyal ve yeşil hedeflerimiz için adımlar atıyoruz. Belediyecilik anlayışımızı dirençli, yeşil ve sosyal şehir düşüncesiyle sürdürüyoruz. Bu kampanya ile yeşil ve sosyal şehir olma iddiamızı güçlendireceğimize inanıyorum. "Bu Şehir Hepimizin" sloganıyla başlatacağımız bu sosyal farkındalık hareketiyle, Sakarya’da gencinden yaşlısına, esnafından sanayicisine trafikteki şoföründen tarladaki çiftçisine kadar herkesin, daha temiz bir çevre, daha güzel bir Sakarya için harekete geçeceğine inanıyoruz. Daha güzel, daha yeşil ve daha temiz bir şehir birlikte mümkün" şeklinde konuştu.