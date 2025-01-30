Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü kenarında yaptığı basın açıklamasında Sakarya'da 2025 yılında suya zam yapılmayacağı müjdesini verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü kenarında içme suyu tarifeleri, Sapanca Gölü'nün son durumu ve gölün korunmasıyla ilgili yürütülen projeler hakkında önemli bir basın açıklaması yaptı.

Göl havzasında yaptığı inceleme sonrasında basına demeç veren Alemdar, Sakarya'da 2025 yılında suya zam uygulanmayacağının müjdesini verdi. TÜFE uygulamayan ve attıkları adımlarla Türkiye'de suyu en uygun fiyata sunan 5 şehirden biri olduklarını, deprem bölgesindeki şehirler baz alınmadığında ise ülkede suyun en ucuz olduğu 2 şehirden biri olduklarını ifade eden Alemdar, tüm adımları vatandaşa maksimum fayda hassasiyetiyle attıklarını vurguladı.

KIYI REKREASYON PROJESİ, ÖZEL KORUMA ALANI İLANI

Başkan Alemdar ayrıca Sapanca Gölü'nün çevresini güzelleştirecek, sosyal yaşamak alanları kazandıracak ve cennet doğayı koruyacak Sapanca Kıyı Rekreasyon Projesi ile ilgili gelinen son durumu açıkladı ve gölün Resmî Gazete'de yayımlanan kararla "özel koruma alanı" olarak ilan edildiğini söyledi.

Ayrıca göldeki su kalitesinin artırılması, havzanın ve seviyenin artırılması ve alanın korunması için yürütülen yeraltı suları, dere, sazlık temizliği ve kolektör projesiyle ilgili son detayları aktaran Başkan Alemdar'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Su hayattır ve Sapanca Gölü bizim için olmazsa olmazdır. Sapanca Gölü Sakarya’mızın içme suyu kaynağı ve mevsimsel şartlar ile birlikte seviyesinde son 4 yılın en düşük seviyesindeydi. Son yağışlar ile birlikte 30 santimetre yükseldi. Durumumuz çok riskli değil ama vatandaşlarımıza daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada tüm vatandaşlarımıza suyu tedbirli, tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz. Çünkü Sapanca Gölü bu şehrin her şeyi, geleceği, yarınlarımızın teminatıdır"

"TÜFE UYGULAMASI SAKARYA'DA YOK"

TÜFE uygulamayan, Türkiye’deki en ucuz suyu vatandaşlar ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi olmaktan gurur duyduklarını belirten Başkan Alemdar, "Genel Müdür ve çalışma arkadaşlarımız ile yaptığımız çalışmayla 2025 yılında vatandaşlarımızın bütçesine katkı sağlamak için suya zam yapmayı düşünmüyoruz. Yeni yılda vatandaşımızın ekonomik durumuna bir nebze de olsa katkı sunmak istiyoruz" dedi.

Yönetime geldiklerinde yaptıkları ilk işin içme suyuna yüzde 20 indirimi hayata geçirmek olduğunu belirten Başkan Alemdar, "Suyu en ucuz fiyata sunan 5. iliz, bu şehirlerin 3'ü deprem bölgesinde yer alıyor. Yani deprem bölgesindeki illerden sonra Türkiye'de suyu en uyguna sunan 2'inci şehir Sakarya'dır. Sıralamadaki diğer 3 il ise deprem bölgesinde olan illerdir. Bu noktada adımlarımızı büyük bir hassasiyetle, vatandaşlarımıza maksimum faydayı nasıl sağlayabiliriz düşüncesiyle atıyoruz. Bu anlayışla vatandaşlarımıza gelecekte de içme suyunu en uygun şartlarda, en kaliteli ve lezzetli şekilde musluklara ulaştırma arzusundayız" diye konuştu.

Başkan Alemdar, ayrıca, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz proje ile Sapanca Gölü’müzde yürüyebilecekleri, vakit geçirebilecekleri ve bisiklet sürebilecekleri, koruma, kullanma dengesi ile birlikte proje üzerinde çalışmaların başladığını belirtti.