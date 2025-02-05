Sakarya Valiliği, şehir genelinde akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen kar yağışı sebebiyle uyarılarda bulundu.

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı sebebiyle uyarılarda bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji verilerine göre; Bugün akşam saatlerinden itibaren ilimizde etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının; aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli, yüksek kesimlerde yer yer yoğun 5-10 santimetre, 200-300 metre rakım üzeri yükseklerde 20 santimetre üzeri olması beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.