Sakarya Büyükşehir Belediyesi,Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK), 7’den 70’e her yaştan insanın meslek edinmesine, sanatsal gelişimine ve sosyalleşmesine katkıda bulunmaya devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - 7’den 70’e her yaştan insanın meslek edinmesine, sanatsal gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlayan SAMEK’lerde ikinci dönem dersleri başladı. 10 bini aşkın kursiyerin 17 kurs merkezi ve 122 farklı branşta katıldığı eğitimler ile SAMEK’ler ilgiyle takip ediliyor.

Sanat, meslek ve eğitim bir arada

Sanat, zanaat ve emeğin buluştuğu SAMEK kurslarında ikinci dönem dersleri başladı. 10 bini aşkın kursiyerin yer aldığı eğitimler ilgiyle takip ediliyor.

Giyimden tasarıma, mutfaktan el sanatına…

İkinci dönemde de 122 farklı branşta 17 farklı SAMEK Merkezinde kursiyerler, giyimden görsel sanatlara, mutfak atölyesinden el sanatlarına, yabancı dil eğitiminden bilişim teknolojilerine ve müziğe kadar geniş bir yelpazede eğitim alacak.

Farklı yaş ve meslek gruplarını bir araya getiren bu kurslar, katılımcıların yeteneklerini keşfetmelerine, kişisel gelişimlerini desteklemelerine ve sosyal bağlarını güçlendirmelerine olanak sağlıyor.