DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde orman köylüsüne orman yangınları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman yangınlarıyla mücadele ve önleyici tedbirler kapsamında köyler de orman yangınlarına karşı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantılarda özellikle değişen iklim şartları nedeniyle yangın için risk faktörlerinin arttığından, daha dikkatli olunması ve köylerde bulunan su tankerlerinin her daim hazır olması gerektiği anlatıldı.

Orman yangınlarının önlenmesi için anız, piknik ve çoban ateşi yakmamaları, yanan sigara izmaritlerini gelişi güzel atmamaları konularında uyarılarda bulunuldu. Bu tür girişimlerde bulunanların da uyarılmaları istendi.